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رفع نسبة الفائدة المصرفية لتبلغ 0.25% لأول مرة منذ 7 سنوات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في خطوة مفاجئة، أعلن بنك إسرائيل عن رفع نسبة الفائدة في المرافق الاقتصادية ابتداءً من الشهر المقبل بنسبة حادة، من 0.1% إلى 0.25% ويذكر أن نسبة الفائدة لم تغيَّر منذ مارس اذار عام 2015 وحتى الشهر الحالي، وأن اخر مرة تم فيها رفع النسبة كان قبل أكثر من سبع سنوات .


ومن المتوقع ان ترفع نسبة الفائدة مرة اخرى في العام 2019 . وييرى المحللون ان الظروف باتت مواتية لرفع نسبة الفائدة نظرا لنسبة النمو التي لا تزال تتراوح حول 3% وضعف سعر الدولار مقابل الشيكل. وفي اعقاب رفع نسبة الفائدة الاساسية سترفع نسبة الفائدة الرسمية لقروض السكن وللقروض الاخرى من 1.6 الى 1.75 % 
رفع نسبة الفائدة المصرفية لتبلغ 0.25% لأول مرة منذ 7 سنوات




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