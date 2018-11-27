رفع, نسبة, الفائدة, المصرفية, لتبلغ, 0.25%, لأول, مرة, منذ, 7, سنوات,

في خطوة مفاجئة، أعلن بنك إسرائيل عن رفع نسبة الفائدة في المرافق الاقتصادية ابتداءً من الشهر المقبل بنسبة حادة، من 0.1% إلى 0.25% ويذكر أن نسبة الفائدة لم تغيَّر منذ مارس اذار عام 2015 وحتى الشهر الحالي، وأن اخر مرة تم فيها رفع النسبة كان قبل أكثر من سبع سنوات .

ومن المتوقع ان ترفع نسبة الفائدة مرة اخرى في العام 2019 . وييرى المحللون ان الظروف باتت مواتية لرفع نسبة الفائدة نظرا لنسبة النمو التي لا تزال تتراوح حول 3% وضعف سعر الدولار مقابل الشيكل. وفي اعقاب رفع نسبة الفائدة الاساسية سترفع نسبة الفائدة الرسمية لقروض السكن وللقروض الاخرى من 1.6 الى 1.75 %