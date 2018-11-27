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اليوم - المحكمة تناقش استئناف الانتخابات في يركا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان يتم اليوم الثلاثاء وفي تمام الساعة 14:00 عصرا في المحكمة المركزية في حيفا مناقشة الاستئناف الذي تقدم به المحامي عماد دكوار باسم كتلة وحدة يركا ومرشحها حاتم عطالله على نتائج الانتخابات ووجود الصناديق في مكان عام.





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