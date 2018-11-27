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العثور على "المتعاون" الذي تخلص من جثة خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





أعلن الادعاء التركي، مساء امس الإثنين، عن عثوره على "المتعاون" الذي تخلص من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.


وقال الادعاء في بيان مقتضب: "تم تثبيت حدوث إتصال، بين أحد أعضاء الفريق المتهم بقتل جمال خاشقجي، الذين نفذوا عملية القتل، مع مواطن سعودي يقيم في منطقة مدينة يالوفا بالقرب من اسطنبول، قبل يوم واحد من قتله".


وأشار الادعاء إلى أن "التقدير الأولي هو أن الحديث كان يدور عن إخفاء أو التخلّص من جثة جمال خاشقجي بعد تقطيعها".




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