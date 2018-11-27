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محمد صلاح يعلق على قضية "تصدير القطط والكلاب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، سعادته لعدم صحة قرار تصدير القطط والكلاب المصرية إلى الخارج، مثلما تردد مؤخرا.



وكتب نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه على موقع تويتر: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث"، مرفقا حديثه بصورة له مع قطتين. واختتم صلاح تغريدته بهاشتاج "لا لانتهاك حقوق الحيوانات".


وكانت مصر قد شهدت أياما من الجدل بشأن ما قيل إنه قرار من السلطات بتصدير الآلاف من القطط والكلاب إلى دول قد تتعرض فيها للتعذيب وتستخدم كطعام.


لكن وزارة الزراعة المصرية نفت صحة ذلك القرار، وقال  المتحدث باسمها حامد عبد الدايم، إن "الوزارة لا تصدّر أو تستورد أية كلاب أو قطط، لكن خروج مثل هذه الحيوانات من مصر بصحبة أي راكب يخضع لإجراءات معينة".


وأوضح عبد الدايم في حديث تلفزيوني، الأحد الماضي، أنه "لا يُمنع خروج راكب بصحبة كلب أو قطة أو اثنين، لكن في حالة زيادة العدد عن اثنين، لا بد أن يتولى مصدّر مقيد في سجل المصدرين هذا الأمر"




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