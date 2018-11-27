تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحقيق صيني "فوري" بأول ولادة لطفلين معدلين جينيا



  |     |   اضافة تعليق



أطلقت السلطات الصينية تحقيقا في عملية "هندسة جينية" أجريت على البشر، نجم عنها ولادة طفلتين معدلتين جينيا، في خطوة أثارت موجة عضب وإدانة دولية.



وكان العالم الصيني، هي جيانكوي، قد أعلن أنه قام بتعديل الحمض النووي لطفلتين توأم ولدتا في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنه استخدم أداة جديدة في إعادة كتابة الشفرة الوراثية للتوأمين قبل ولادتهما.


وأمرت هيئة الصحة الوطنية في الصين بإجراء "تحقيق فوري" في هذه العملية، خاصة وأن العالم لم يقدم أي أدلة تثبت إجراءه العملية، كما لم يكشف عن أية تفاصيل متعلقة بهوية الطفلتين، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء.


وأوضح هي أنه قام بإجراء تعديلات جينية لأجنة 7 نساء أثناء علاجهن بالتخصيب، وأنجبت إحداهن حتى الآن.


وأشار إلى أن ما قام به لم يكن شكلا من أشكال العلاج أو الوقاية من مرض وراثي، وإنما محاولة منح صفة لا تتوافر بصورة طبيعية إلا في قلة من الناس، وهي القدرة على مقاومة الأمراض المعدية المستقبلية، مثل مرض أو فيروس الإيدز.


ورفض العالم الكشف عن والدي المولدتين المعدلتين وراثيا، كما رفض الكشف عن مكان إقامتهما أو العيادة أو المستشفى الذي نفذ فيه التعديل الجيني.


ولا يوجد أي تأكيد من جهة مستقلة لصحة ما قام به، كما أنه لم يتم نشره في دورية علمية محكمة بحيث يمكن لخبراء وعلماء آخرين الحكم على صحتها أو دقتها.


غير أن الطبيب كشف عما أنجزه، في هونغ كونغ، لواحد من منظمي المؤتمر الدولي لهندسة الجينات، كما قام بذلك خلال مقابلة سابقة مع وكالة "أسوشييتد برس".


وخلال المقابلة، قال العالم الصيني: "أشعر بمسؤوليات جسام، ذلك أن الأمر لم يجر لكي أكون أول من يقوم بذلك فحسب، بل لكي أجعله نموذجا ومثالا.. والمجتمع هو من سيقرر الخطوة التالية.. أي أن يسمح باستمرار هذا العلم أو منعه".


أما العالم الأميركي، الذي شارك في هذا التعديل الجيني بصورة جزئية، فهو أستاذ الهندسة البيولوجية والطبيب، مايكل ديم، وهو عضو الهيئة الاستشارية العلمية في شركتين تابعتين للعالم الصيني جيانكوي.


وقد أثارت هذه الخطوة غضب الأوساط العلمية في مختلفة أنحاء العالم، خاصة وأنها تعتبر بمثابة "تجرب على البشر"، وهي خطوة ممنوعة قانونيا في العديد من الدول.


وأكدت جامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا، حيث كان هي يعمل، أن العالم كان في إجازة غير مدفوعة منذ فبراير الماضي، لافتة إلى أنه لم يجر أبحاثه المتعلقة بالهندسة الوراثية داخل حرم الجامعة.


أما جامعة "رايس" في الولايات المتحدة، فقد أعلنت أنها ستجري تحقيقا بشأن مشاركة بروفيسور الفيزياء، ديم، في هذه الاختبارات.


وأضافت في بيان: "بغض النظر عن المكان الذي أجري فيه هذا العمل، فإنه وكما تم وصفه في التقارير الإعلامية، ينتهك قواعد السلوك العلمي، ويتعارض مع المعايير الأخلاقية الخاصة بالمجتمع العلمي وبجامعة رايس".


كيف تمت عملية التعديل الجيني؟

تبدأ عملية التعديل الجيني أو الهندسة الجينية في المختبر أثناء عملية الإخصاب الأولى مخبريا، وذلك بفرز الحيوان المنوي لعزله عن السائل العضوي الذي تفرزه الخصيتين، وهو السائل الذي يمكن أن يوجد فيه فيروس الإيدز.


ويتم حقن حيوان منوي في بويضة أنثوية واحدة لتلقيحها من أجل تكون الجنين، ثم تتم إضافة أداة التحرير الجيني، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.


وعندما يبلغ الجنين 3-5 أيام، تتم إزالة بعض الخلايا وفحصها من أجل تعديلها، ويمكن للزوجين عند هذه المرحلة الاختيار بين الجنين المعدل وراثيا أو غير المعدل في محاولة التلقيح الصناعي والحمل.


وتم استخدام 16 جنينا معدلا وراثيا من أصل 22، واستخدمت 11 بويضة ملقحة في 6 عمليات زراعة في الرحم، قبل أن تتحقق ولادة التوأمين المعدلين وراثيا.




كلمات متعلقة

تحقيق, صيني, "فوري", بأول, ولادة, لطفلين, معدلين, جينيا,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق الحلزون قرب عرابة البطوف انقلاب سيارة حادث طرق مستشفى نهاريا مركز حيان انتظام الدراسة وادي سلامة حضور المدير اجتماع ناصر سواعد فيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود شابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية وقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماعبركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة هلال المشارقة اصابة مصرع وفاة متأثرا جراحه الشرطة تحقق الخضيرةام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية تخليص شاب عامل سقط بئر عميق ورشة نتانيا اطفاء انقاذ المستشفى افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةمستشفى بوريا د ابراهيم مرعي قلنسوة منظم قلب صغير 90 % التقليدي قسطرة الرينة شباب الملعب البلدي قرية بناء من جديد منشور مجلس محلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com