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الاحتفال بتدشين كنيسة العائلة المقدسة للاتين في رام الله بعد ترميمها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 احتفلت بطريركية القدس للاتين، اليوم الاثنين، بتدشين كنيسة العائلة المقدسة للاتين في رام الله بعد إنجاز مشروع ترميم سقف الكنيسة بتبرع سخي من رجل الأعمال الفلسطيني المغترب حمّاد الحرازين.



وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، خلال مشاركتها في الحفل، إن مساهمات الحرازين نابعة من إيمانه بأهمية دعم أبناء شعبنا وتمكينهم على أرضهم، خاصة في القطاعين التربوي والصحي.


وأضافت: "أثبت الحرازين أن حب الوطن هو بالعطاء له وليس بالشعارات، وأن قيمة الإنسان في وطنه"، موجهةً رسالة لكل رجال الأعمال والمقتدرين من أبناء شعبنا لدعم بلدهم والمساهمة في رفعته.


وأكدت غنام أن التآخي الإسلامي المسيحي في فلسطين، خاصة في رام الله، مفخرة لنا جميعًا، مشيرة إلى أن تبرُّع مسلمٍ لترميم كنيسة هو أكبر تأكيد على وحدتنا وتكاملنا جميعا.




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