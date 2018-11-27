اضراب, عام, وشامل, في, الجش-, صالح, محمود, خال, المغدورة, الطالبة, يارا, ايوب, :, سلبوا, منا, اغلى, زهرة, في, العائلة...فيديو,

"كفى للعنف وجرائم القتل، لقد سلبوا منا اغلى زهرة في العائلة" هذا ما قاله صالح محمود خال المغدورة الطالبة يارا ايوب (16 عاما) في الصف الحادث عشر من الجش ضحية جريمة القتل .

قالت والدة الضحية

قال نشأت أيوب والد يارا

وأضاف :" حتى الان لك نستوعب بعد ان يارا قتلت واننا لن نراها بعد الان واننا فقدنا ابتسامتهما وروحها الطيبة فقد كانت اكثر فتيات العائلة مرحا وحبا للاخرين ".وتابع :" رحم الله ابنة اختي واسكنها فسيح جناته فمصابنا جلل كبير لا يمكن استيعابه , فكيف لطفلة زهرة صغيرة ان تقتال هكذا كيف ؟؟؟؟ اي مجتمع تجرد من الانسانية نعيش فيه ".انها لا تصدق ماذا حدث حتى اللحظة, وقلبها يعتصر ألما على فقدان ابنتها الغالية.انه لا يصدق هذه الفاجعة الذي حلت بهم، ولا علم لديهم حول هوية المجرم الذي ارتكب الجريمة البشعة.واعتقلت الشرطة شخصين بشبهة ضلوعهما في جريمة القتل. وسيمثل المشبوهان اليوم امام المحكمة للنظر في طلب الشرطة تمديد فترتي اعتقالهما.وتسود حالة من الحزن والأسى لدى عائلة أيوب خاصة والقرية عامة.والى ذلك فان قرية الجش تشهد منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اضرابا عامل وشاملا في جميع مرافق القرية بما فيها المدارس والمؤسسات التعليمية استنكارا لجريمة قتل الطالبة يارا , وذلك بعد ان اعلن مجلس قرية الجش المحلي الحداد والاضراب العام اليوم وليوم واحد .أما اخر تطورات مجريات التحقيق وما اعلنت عنه الشرطة فقد جاء في بيان الشرطة :" " انتهت التحقيقات في الجش بعد العثور على جثة اثناء البحث عن الفتاة المفقودة يارا ايوب ، تبين ان الجثة تعود لها والحديث عن جريمة قتل".واضاف البيان:" امس خلال البحث تم اعتقال مشتبه 28 عاما بشبهة ضلوعه بالقضية وسيتم تقديمه للمحكمة صباح اليوم الثلاثاء ، كما وتم مساء امس الاثنين اعتقال شخص اخر (53 عاما) بشبهة ضلوعه بالجريمة".يشار إلى أنّه بيوم 24.11.2018 تمّ فقدان آثار الفتاة يارا أيوب (16 عامًا) من الجش، بعد أن تمّت رؤيتها للمرة الأخيرة بتاريخ 23.11.2018 قرابة الساعة الخامسة مساء في مخبز البلدة،