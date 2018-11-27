مقتل, الشاب, حافظ, عيسى, (38عاما), من, نحف, طعنا,

لقي الشاب حافظ حسين عيسى (38عاما) متزوج وأب لطفلين من قرية نحف مصرعه صباح اليوم الثلاثاء اثر تعرضه للطعن خلال شجار وقع في احد احياء قرية نحف .

وتم نقل الشاب الى المستشفى هناك تم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث حيث اعتقلت شابين من القرية بشبهة الضلوع في الشجار .واعلن رئيس مجلس نحف عمر اسماعيل واللجنة الشعبية في قرية نحف عن اضراب عام وشامل في القرية في اعقاب الجريمة.من جهته قال وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" "شبهة قتل في قرية نحف، فجر هذا اليوم اندلع شجار في قرية نحف، بين عدة متشادين، من خلاله طُعن شاب يبلغ من العمر (38عاما)، الذي اصيب بجروح خطيرة (وفقا لمصادر طبية) فأحيل الى المركز الطبي الجليل في نهاريا. للأسف الشديد، تلقت الشرطة، بلاغا من المستشفى حول وفاة المصاب، متأثرًا بجراحه. محققو الشرطة سارعوا الى المكان، وجمعوا البيانات والأدلة في مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث. هذا وتم توقيف اثنين من المشتبهين (25،33 عاما) بالضلوع بالشجار. الإثنين أصيبا بجروح طفيفة (وفق مصادر طبية) وأحيلا الى مستشفى زيف في صفد. الخلفية لوقوع الحادث لا تزال غير واضحة"وجاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وأصدرت اليوم 27.11.2018 محكمة الصلح في الناصرة، أمر حظر نشر في القضية التي تديرها وحدة التحقيق المركزية في القضية في ملف رقم 526470/18 بشأن شبهة القتل في بلدة نحف.*أمر حظر النشر يحضر نشر اي معلومة من حيثيات القضية.*أمر حظر النشر ساري المفعول لمدة 7 أيام حتى يوم 4.12.2018التحقيق في للقضية مستمر