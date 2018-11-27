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شجار عنيف يسفر عن 3 اصابات خطيرة في قرية نحف



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



وقع بعد منتصف الليلة الماضية شجار عنيف بين مجموعة شبان في قرية نحف اسفر عن اصابة شاب يبلغ من العمر 36 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة حسب ما افادت المصادر الطبية , وتم نقله لاستكمال العلاج في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :" ان 3 اشخاص اصيبوا في شجار في نحف من بينهم اصابة خطيرة واصابة شابين اخرين بجراح طفيفة".

قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
شجار عنيف يسفر عن 3 اصابات خطيرة في قرية نحف




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- كهرمانا يوسف بيك

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