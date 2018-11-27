شجار, عنيف, يسفر, عن, 3, اصابات, خطيرة, في, قرية, نحف,

وقع بعد منتصف الليلة الماضية شجار عنيف بين مجموعة شبان في قرية نحف اسفر عن اصابة شاب يبلغ من العمر 36 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة حسب ما افادت المصادر الطبية , وتم نقله لاستكمال العلاج في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :" ان 3 اشخاص اصيبوا في شجار في نحف من بينهم اصابة خطيرة واصابة شابين اخرين بجراح طفيفة".قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .