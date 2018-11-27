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سخنين:العثور على شاب مصاب بجراح خطيرة بظروف غامضة



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جاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي :"طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشاب يبلغ من العمر 35 عاما بعد ان وجد في ظروف غامضه في حقل زيتون بمدينة سخنين حيث وصفت اصابته بالصعبه المستقرة وتم ايصاله بجهاز التنفس الاصطناعي ونقله الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.

سخنين:العثور على شاب مصاب بجراح خطيرة بظروف غامضة




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