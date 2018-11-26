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اصابة خطيرة اثر حادث طرق في معليه ادوميم



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: وقع حادث طرق صعب في شارع ابني حوشين في مدينة معليه ادوميم، حيث اصيبت عابرة مشاة اثناء عبورها الشارع في ممر للمشاة فاحيلت الى المستشفى بحالة صعبة ( وفق مصادر طبية).


محققون مختصو حوادث الطرق شرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

 كما واحيل السائق المشتبه الى التحقيق.
اصابة خطيرة اثر حادث طرق في معليه ادوميم




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