مورينيو, يفجر, غضب, لاعبي, مانشستر, يونايتد,

أبدى لاعبو مانشستر يونايتد، غضبهم من تصريحات مدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد التعادل مع كريستال بالاس، السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مورينيو قال قبل مباراة كريستال بالاس إن هناك لاعبين يفتقدون للنضج مثل راشفورد ولينجارد ولوك شو، وعاد بعد التعادل ليؤكد أن لاعبي الفريق يفتقدون للروح والقلب.وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية اليوم، إلى وجود حالة من الغضب بين لاعبي مانشستر يونايتد بسبب تصريحات مورينيو، لقيامه بانتقادهم مرة أخرى أمام وسائل الإعلام.ويعيش مانشستر يونايتد فترة سيئة مع مورينيو في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السابع في البريميرليج برصيد 21 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الجار المتصدر مانشستر سيتي.