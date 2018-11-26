فعاليات, لوزارة, المواصلات, في, المدرسة, الثانوية, الشاملة, كفر, قاسم,

شهدت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم صباح اليوم الإثنين 26-11-2018 سلسلة من الفعاليات المتنوعة لطبقة صفوف العواشر حول موضوع الثقافة المرورية وذلك بإشراف المربي الأستاذ محمد وتد.

وتضمنت الفقرات ورشات متنوعة وعديدة كان هدفها تذويت الوعي المروري في نفوس الطلاب وتجنيدهم بوسائل الحماية والأمان، وحثهم على السفر والتنقل من مكان إلى أخر بواسطة المواصلات العامة بدلاً من إستعمال المركبات الخصوصية.هذا وقد تم وضع محطة لإصدار بطاقات للسفر " כרטיס רב-קוו" وتم توزيعها على جميع الطلاب المشاركين.هذا وقد أشار مدير المدرسة الدكتور إياد عامر بجهود مرّكز الموضوع وطاقم التربية الاجتماعية وجميع الزملاء المشاركين لإنجاح فقرات هذا اليوم، حيث تفاعل الطلاب به واستفادوا من المعلومات العامة التي تم عرضها خلال اليوم.