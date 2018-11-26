تل, ابيب:العثور, على, جثة, فتاة, 12, عاماً, في, شقة, سكنية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل، تلقى مركز الشرطة 100، بلاغ حول العثور على فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 عام وعي متوفية وعلامات عنف على جسدها، في شارع هونا في مدينة تل ابيب.

قوات من الشرطة سارعت الى المكان وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.الخلفية لوقوع الحادث على ما يبدو جنائية.