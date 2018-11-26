اضراب, في, مدرسة, عمال, بعد, شجار, ادى, لطعن, طالبين,

اعلنت لجنة اولياء الامور في مدرسة عمال القفزة الناصرة اعلان الاضراب يوم غد الثلاثاء وذلك على خلفية الشجار الذي وقع بين طلاب ظهر اليوم الاثنين.

يشار الى أن شجار وقع ظهر الاثنين اسفر عن طعن طالبين احدهما بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة .وجاء في بيان مشترك من مدرسة القفزة التكنولوجية عمال والاتحاد المحلي لاولياء الامور.وقع ظهيرة يوم الاثنين 26/11/18 اعتداء آثم على طالبان احدهما من مدرسة القفزة التكنولوجيّة عمال الناصرة اثناء عودتهما الى البيت في شارع توفيق زيّاد قرب بلدية الناصرة. نتيجةً لهذا الاعتداء الذي قام به طلّاب من مدرسة ثانوية اخرى اصيب الطالبان بجروح نقلا على اثرها الى مستشفى الناصرة - الانجليزي لتلقي العلاج. ادارة المدرسة، لجنة اولياء الاموروالاتحاد المحلي لاولياء امور الطلِاب يستنكرون هذا الاعتداء الوحشي على الطّلاب ويعلنون دعمهم وتضامنهم مع مدرسة القفزة وطلابها ومعلميها وإنّ اعلان الاضراب في المدرسة ليوم الثّلاثاء من قبل الاتحاد المحلي ولجنة اولياء الامور يهدف الى اعطاء هذا الدّعم ولحماية جميع طلّاب المدرسة ومدينة النّاصرة من اي اعتداء قد يحصل مستقبلًا لا سمح الله. اولياء الامور ومدرسة القفزة يشددون على اهمية اخذ الشرطة دورها في حماية جميع الطلّاب وكذلك جميع المؤسسات والهيئات الرسميّة.