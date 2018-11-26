هدنة, بين, عائلتي, بدارنة, وعاصلة, في, عرابة, على, خلفية, حادث, القتل,

جاء في بيان صادر عن لجنة الصلح القطرية :"قال الله تعالى وان جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله .بعد التوكل على الله استطاعت لجنه الصلح القطريه برئاسه الشيخ علي شتوي ابورياض وبحضور اركان الجاهه القطريه ابوكرم صدقي دهامشه ابوكريم الطاطور المدير ابوسليم توفيق سليمان ابوفراس خنيفس ابومبدا ابومحمد خطيب ابومحمد طه والجنه المحليه ابومصطفي كنعان وابوصالح الجربوني والسيد محمد العبري والسيد عمر نصار رئيس البلديه .

حيث توصلت الجاهه مع الطرفين استجاب لهدنه شرف ومحبه ومسامحه مدادها السلام بين العائلتين بدارنه وعاصله من مدينه عرابه البطوف وقد وكلت عائله بدارنه الجاه الكريمه توكيل كامل لحل النزاع وايضا عائله عاصله وقد التمست اللجنه من الطرفين روح المحبه والتسامح ونبذ العنف وقمه الاخلاق والمسامحه كانت تتصور في كلام وخطاب السيد علي العاصله المتحدث بأسم حي العاصله والذي ايتجابه واهله واهل الفقيد لنداء الصلح واكثر من ذلك بل جاهزون لاستقبال ال بدارنه في واجب العزاء والمسامحه التي كانت قمه في اخلاق هذه العائله العريقه بتاريخها المشرق وستباشر الجاهه مباشره في وضع قواعد الصلح في اقرب وقت واعاده اجواء السلام والمحبه لمدينه عرابه خاصه والمنطقه عامه رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه وتغمده برحمته