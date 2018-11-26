الشرطة:الفتاة, المفقودة, يارا, ايوب, وجدت, مقتولة, واعتقال, مشتبه, اخر, (53, عاما),

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"قبل قليل انتهت التحقيقات في الجش بعد العثور على جثة اثناء البحث عن الفتاة المفقودة يارا ايوب ، تبين ان الجثة تعود لها والحديث عن جريمة قتل".

واضاف البيان:" امس خلال البحث تم اعتقال مشتبه 28 عاما بشبهة ضلوعه بالقضية وسيتم تقديمه للمحكمة صباح غد الثلاثاء ، كما وتم مساء اليوم الاثنين اعتقال شخص اخر (53 عاما) بشبهة ضلوعه بالجريمة".

يشار الى ان بلدة الجش تشهد حالة من التوتر والحزن بعد الجريمة البشعة ، حيث اعلن المجلس المحلي خلال جلسة طارئة يوم غد الثلاثاء يوم اضراب شامل في القرية.