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العثور على علي محاجنة من ام الفحم سالماً



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:تواصلا للبيان السابق من يوم امس، بشأن البحث عن المفقود علي محاجنه البالغ من العمر 33 عام من سكان مدينة ام الفحم، تم العثور عليه فعاد الى بيته سالمًا غانمًا.
العثور على علي محاجنة من ام الفحم سالماً




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