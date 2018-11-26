تمديد, اعتقال, المشتبهين, من, القدس, بالتجنيد, والخدمة, في, القوات, المسلحة, الفلسطينية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تمديد توقيف ال32 مشتبه من شرقي اورشليم القدس، الذين تم توقيفهم فجر هذا اليوم، بشبهة ارتكاب مخالفات الإنضمام والخدمة في القوات المسلحة للسلطة الفلسطينية.

مددت هذا اليوم محكمة الصلح في اورشليم القدس توقيف كافة المشتبهين ال32 الذين تم توقيفهم فجر هذا اليوم ب4ايام إضافية حتى يوم 29.11.2018.