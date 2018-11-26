هكذا, تنظم, مطبخك, كالطهاة, المحترفين,

لا شك أن بعضنا يكره قضاء وقت طويل في المطبخ، إلا أن غالبيتنا على الإطلاق يتمنون أن يشعروا بأنهم طهاة محترفون.

ويبدو أن بعض الخطوات البسيطة يمكن أن تحقق هذا الهدف، وفقا لما نشره موقع "Care2"، فكل ما يحتاج له الأمر، بعض التغيير في العادات المتبعة في المطبخ.ووفقا لنصائح خبراء معتمدين في هذا المجال، يمكن القيام بالخطوات التالية:1. تجهيز مناطق عمليعمل الطهاة المحترفون عادة في عدة مناطق داخل مطابخهم، يوزعونها على الشكل التالي: نقاط الإعداد المسبق، الطهي وتمرير الطعام (إلى حيث تنتظر الأطباق المجهزة لتقديم الوجبات)، وغسل الأطباق.في حين يضم المطبخ المنزلي مناطق مشابهة، مثل منضدة الإعداد المسبق للأطعمة والفرن والحوض ومخزن المؤن والبراد، ومنطقة لوضع أطباق الطعام الساخنة.ووفقا لموقع "Tasting Table"، يهدف توزيع المناطق في المطبخ بتلك الطريقة إلى تحقيق أفضل فرص ممكنة للتنقل والحركة بين مناطق العمل المختلفة.لذا، يجب تخصيص منطقة للحركة مباشرة من مكان تخزين الطعام إلى منطقة الإعداد، لنقل الطعام بسهولة.كما يجب وضع خطة لمنطقة الإعداد المسبق، بحيث تكون قريبة من الموقد، قدر الإمكان، عند طبخ وجبات ساخنة.2. تقليل محيط الحركةلا شك أن "القاعدة الذهبية" لتنظيم المطبخ تتمثل في الحد من الحركة وتقليل عدد الخطوات.وفي هذا السياق، يوضح موقع Tasting Table أن الطهاة المحترفين يقومون بإعداد مساحاتهم بطريقة تقلل الحركة خلال عملهم.وينصح الموقع بتجهيز مطبخ المنزل بطريقة لا تجعل ربة المنزل تضطر للتحرك كثيرا أثناء إعداد الطعام بشكل عملي ومنظم.وفي هذا السياق، يشار إلى أن تقليل عدد الخطوات أثناء الطبخ يجعل المطبخ أكثر أمانًا، أي أنه يقلل احتمال انتشار البكتيريا من الطعام، أو تأذي ربة المنزل أثناء نقل وعاء ساخن من مكان لآخر.3. قائمة الجرديحرص الطهاة المحترفون على إعداد بيان بجميع المكونات والأدوات، التي يحتاجون إلى وجودها في متناول اليد.لذلك يجب وضع سجل بمحتويات البراد وحجرة تخزين المؤن وأدراج الأدوات والأواني.ويقترح اختصاصيو Food Network استخدام حاويات تخزين الطعام الشفافة، كما يمكن وضع ملصقات على الحاويات إذا لزم الأمر.إلى ذلك، يفضل وضع بيانات بتاريخ انتهاء الصلاحية لكل عبوة، حتى لا يضيع الطعام سدى، أو يصبح غير آمن.وتساعد تلك الترتيبات بشكل فعال قبل الذهاب للتسوق، إذ يمكن القيام بمراجعة سريعة وسهلة لقائمة بيانات محتويات المطبخ، عمل جردة موجزة للعناصر الغذائية التي نفذت أو تحتاج لتكملة.4- تخزين مثالييتبع الطهاة المحترفون أساليب تخزين متميزة لوضع كل عنصر في المكان الملائم وليس مجرد حشر الطعام في الثلاجة أو حجرة تخزين المؤن.ويوصي خبراء موقع "Tasting Table" بأهمية اقتناء مجموعة مناسبة من حاويات التخزين المنفصلة والشفافة، بحيث يسهل التعرف على الأطعمة والوصول إليها بسرعة وسهولة.كما يجب تجنب تكديس المواد الغذائية بدون نظام، حيث يمكن أن تتوارى بعض الأطعمة بعيدا عن الأنظار وتتلف أو ينتهي تاريخ صلاحيتها.5. تخزين كميات كبيرةكما يفضل تخزين كميات كبيرة من الطعام، كما يقوم الطهاة المحترفون. وهنا يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن تخزين تلك المؤن والأدوات بكميات كبيرة ما لم يكن المطبخ مجهزا بمساحات كافية للتخزين، أو كما ينصح الخبراء المحترفون يمكن تقسيم المؤن في عبوات أصغر.وتنطبق النصيحة على حالة طهي الكثير من الأطعمة أيضا، فعلى سبيل المثال، إذا تم طبخ كمية كبيرة من الحساء يمكن تقسيمها في أوان صغيرة وتجميد بعضها لكي لا تفسد إذا لم يتم استهلاكها سريعا.6. التنظيف أثناء الطهييتمتع الطهاة المحترفون بمعايير سلامة غذائية صارمة يجب الالتزام بها، وهي نفسها التي يجب تطبيقها في المطابخ المنزلية.ويمكن التعرف على هذه القواعد من خلال قائمة إرشادات وزارة الزراعة الأميركية بخصوص أفضل الطرق لشراء الطعام ومعالجته وتخزينه بأمان، بالإضافة إلى تقليل انتشار الجراثيم وجعل أداء العمل في المطبخ أسهل.وتتضمن تلك الإرشادات نصائح بضرورة القيام بما يلي:- التنظيف أولا بأول أثناء الطهي- وضع أدوات المطبخ مباشرة في غسالة الأطباق لتجنب تراكمها في الحوض- التخلص على الفور من تكدس الأواني أو المكونات على سطح منضدة الإعداد المسبق للأطعمة.- إعادة وضع باقي المكونات في أماكن تخزينها فور الانتهاء من إعداد الأطعمة.