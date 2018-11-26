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اعلان الاضراب في الجش بعد مقتل الفتاة يارا ايوب



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تشهد بلدة الجش منذ ساعات ظهر اليوم الاثنين حالة من التوتر والحزن بعد العثور على جثة قرب المكان الذي اختقت فيه الفتاة يارا ايوب (16عاماً)منذ عدة ايام , وعلي ما يبدو أن هناك شبهات لجريمة قتل الفتاة وما زالت الشرطة وخبراء التحقيق الجنائي يعملون في البلدة لتشخيص الجثة , علماً ان الشرطة اعلنت أمر حظر نشر على القضية .


ومن جهة أخرى عقدت في المجلس المحلي ورئيسه الياس الياس جلسة طارئة وتم اعلان يوم غد الثلاثاء يوم اضراب شامل في البلدة مستنكرين الجريمة البشعة .

وكانت الشرطة قد اعتقلت امس الاحد شاباً من الجش على خلفية اختفاء الفتاة يارا ايوب .




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