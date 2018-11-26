اعلان, الاضراب, في, الجش, بعد, مقتل, الفتاة, يارا, ايوب,

تشهد بلدة الجش منذ ساعات ظهر اليوم الاثنين حالة من التوتر والحزن بعد العثور على جثة قرب المكان الذي اختقت فيه الفتاة يارا ايوب (16عاماً)منذ عدة ايام , وعلي ما يبدو أن هناك شبهات لجريمة قتل الفتاة وما زالت الشرطة وخبراء التحقيق الجنائي يعملون في البلدة لتشخيص الجثة , علماً ان الشرطة اعلنت أمر حظر نشر على القضية .

ومن جهة أخرى عقدت في المجلس المحلي ورئيسه الياس الياس جلسة طارئة وتم اعلان يوم غد الثلاثاء يوم اضراب شامل في البلدة مستنكرين الجريمة البشعة .وكانت الشرطة قد اعتقلت امس الاحد شاباً من الجش على خلفية اختفاء الفتاة يارا ايوب .