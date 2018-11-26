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المحكمة لعائلة صفوري من طرعان:إهدموا البيت بأنفسكم والا سنهدمه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



الى الواجهة عادت من جديد قضية بيت الشاب حسن صفوري ووالدته وأشقائه الثلاث الذين يسكنون في البيت منذ 15 عاما في الحي الشرقي مقابل المدرسة الابتدائية ج والمقام على مساحة 70 مترا تقريبا في قرية طرعان .


فقبل ايام استلمت العائلة امرا بهدم البيت بذريعة البناء بدون ترخيص حيث امهلتهم المحكمة أياما معدودة قبل ان تصل جرافات الهدم والدمار معززة بقوات كبيرة من الشرطة لهدم البيت وتسويته بالأرض .

وامهلت المحكمة العائلة اياما ليقوموا هم بهدم بيتهم بأيديهم علما ان العائلة كانت عانت الأمرين من نفقات المخالفات التي دفعتها بمبالغ طائلة جدا طيلة الفترة الأخيرة وكانت العائلة استلمت في العام 2007 أمرا بهدم البيت ومنذ ذلك الوقت تدفع المخالفات في ظل استمرار المجرى القضائي في المحكمة   .

وفي حديث مع ام حسن صاحبة البيت قالت :" لله المشتكى ، فبعد 15 عاما في البيت مع أطفالي يريدون مني ان أهدم بيتي بيدي وان أرمي من خلفي عشرة عمر وسنوات طويلة من الصبر والشقاء  والسهر حتى نشأ أطفالي وكبروا واصبحوا شبابا ".

واضافت ام الحسن :" اذا ارادوا فلا مانع لدي بأن استأجر البيت من "المنهال" لكني لن أخرج من بيتي أبدا ، ويوم الخميس سيكون هناك اجتماع للتداول بهذا الخصوص وكلي أمل ان تتغير الأحوال وننجح في وقف أمر الهدم " . 
وانهت ام حسن :" أناشد الكبير والصغير في طرعان وادارة المجلس المحلي بأم تقدم كل ما بامكانها لمنع هدم البيت وتشريد عائلتي ".

يشار الى ان المحكمة في قرارها أعلمت العائلة انه في حال قامت الحكومة بالهدم فعلى العائلة دفع مبلغ 300 الف شيكل تكاليف عملية الهدم .


 وفي حديث للصنارة نت مع  مازن عدوي رئيس مجلس محلي طرعان قال  :" رغم ضيق الوقت من حيث المهلة الا أننا نسعى وبكافة الوسائل لوقف او على أقل تقدير تأجيل تنفيذ أمر الهدم ونعقد جلسات مع جهات مختصة ومسؤولة ونقف الى جانب العائلة قلبا وقالبا " .




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