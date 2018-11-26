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"إنستغرام" تفاجئ مستخدميها بتصميم جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعمل شركة إنستغرام على تجديد الطريقة التي يتم بها عرض ملفات تعريف المستخدمين، مع تغيير الأزرار والأيقونات داخل التطبيق لمساعدة المستخدمين على "التعبير عن أنفسهم" بشكل أفضل.



وأعلنت إنستغرام أنها تجري اختبارا للتصميم الجديد لواجهة الملف الشخصي، والذي شمل تغييرات في أيقونة المتابعين التي تظهر بشكل أصغر، كما تم تغيير مكانها من الأعلى مثل ما هو موجود حاليا في التطبيق، إلى الأسفل قليلا، بطريقة تشبه ما قام به تطبيق تويتر.


كما يشمل التصميم الجديد تغييرا لأيقونة الرسائل، حيث أصبح موقعها بجانب أيقونة المتابعين تعلوها الملفات الشخصية وصورة المستخدم في الزاوية العليا اليسرى للواجهة.



ولا يعد التصميم الجديد تغييرا جذريا في إنستغرام، بل سيحمل بعض الاختلافات الدقيقة في كيفية تصفح المستخدمين للتطبيق.


ولا يعد هذا التغيير الأول الذي تجريه إنستغرام في تطبيقها، حيث قامت مؤخرا بإضافة ميزة تقيس الوقت الذي يقضيه المستخدم في تصفح التطبيق بهدف الحد من الإدمان على الشبكة الاجتماعية، كما أعلنت الشركة أنها تعمل على القضاء على الإعجابات والمتابعين المزيفين.


ووفقا لإنستغرام، فإن مثل هذه التغييرات الطفيفة ستساعد الشبكة الاجتماعية على تقديم تجربة أكثر سلاسة لمستخدميها، على الرغم من أن حقيقة اجتيازها مليار مستخدم شهريا، في يونيو 2018، تشير إلى أن تجربتها مرضية بما فيه الكفاية.


ومن المتوقع أن يصل التصميم الجديد للتطبيق إلى المستخدمين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.




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