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روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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مسيرة طلابية في كفرمندا رفضا للعنف
2018-11-26 14:56:30
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مسيرة طلابية في كفرمندا رفضا للعنف
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