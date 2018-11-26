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سميرة سعيد تروّج لكليبها الجديد بجلسة تصوير شبابية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلقت الفنانة المغربية والديفا سميرة سعيد كليب أغنية “ازاي احب” والتي قدمتها قبل 16 عاما، وذلك ضمن ألبوم “يوم ورا يوم” بروح حديثة، حيث أعادت تقديم الأغنية بنفس التوزيع والموسيقي على فيديو بطريقة حديثة وكأن الأغنية قدمت 2018 ولم يمر عليها 16 عاما.



الفنانة المغربية روّجت لكليبها الجديد من خلال جلسة تصوير حديثة خضعت لها، والتي تألقت فيها بإطلالة شبابية مبهرة، حيث أطلت ببلوزة حمراء وجيب لامعة باللون الأخضر، وحذاء رياضي أسود وجوارب سوداء طويلة ونظارة ملونة على عينيه، في إطلالة من تنسيق الإستايلست مايا حداد.


سميرة سعيد شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “جلسة تصوير إزاي أحب”، وقد حازت صور الجلسة على إعجاب جمهورها بشدة وتغزلوا بها.


وأغنية “إزاى أحب” من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وتوزيع محمد مصطفى والمتابع للديفا سميرة سعيد هو الذي يستطيع أن يعي أن الأغنية قدمت قبل 16 عاما ، أما الأجيال الجديدة فستشعر أن الأغنية وكأنها انتاج حديث.




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