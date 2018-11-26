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الشيخ عكرمة صبري يحذر من قروض مشبوهة تهدف لتسريب العقارات للمستوطنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حذر الشيخ د. عكرمة سعيد صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس/ من إعلانات تبثها شركات إسرائيلية عبر وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تدعي فيها وتطرح إمكانية منح قروض مالية مغرية تصل إلى مئات الآلاف، وتعطى هذه القروض للأشخاص بسهولة ويسر مقابل رهن ممتلكاتهم سواءً كانت بيوتاً أو عقارات أو أراض.


وأشار إلى أن هذه الأسلوب مشبوه ومرفوض، ويُقصد من ورائه تسريب هذه الممتلكات إلى عصابات المستوطنين.

وطالب الشيخ صبري المواطنين عدم التعامل مع هذه الشركات الاستيطانية، وأن يكونوا حذرين من التوقيع على أي ورقة لا يعرفون مضمونها؛ بالإضافة إلى أن هذه المعاملات غير شرعية فيما اشتملت عليه من "الربا" المحرم لقوله تعالى" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "سورة البقرة-الآية 275، وعليه فإن التوسع في الديون والمجازفة والخداع والتضليل، تؤدي إلى عدم تمكن صاحب القرض من السداد فتقوم هذه الشركات بمصادرة عقاره وتعرضه لخطر التسريب. 


وأكد" السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه، ويتحمل هذا الشقي مسؤولية تصرفه."




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