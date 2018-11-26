اصابة, قاصرين, احدهما, بجراح, خطيرة, طعنا, خلال, شجار, في, الناصرة,

اصيب قاصران (16 و 17 عاما) من سكان مدينة الناصرة باصابات وصفت احداها بالخطيرة اثر تعرضها للطعن , على ما يبدو خلال شجار بين عدد من الفتيان القاصرين على شارع توفيق زياد في مدينة الناصرة ظهر اليوم الاثنين .

وافيد ان المصابين وصلا الى المستشفى الانجليزي في الناصرة وهو يعانيان من اصابات جراء الطعن , وان احدهما وصفت اصابته بالخطيرة .الشرطة ومع تلقيها بلاغا عن الحادث وصلت الى المكان وباشرت التحقيق في ملابساته .