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اصابة قاصرين احدهما بجراح خطيرة طعنا خلال شجار في الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب قاصران (16 و 17 عاما) من سكان مدينة الناصرة باصابات وصفت احداها بالخطيرة اثر تعرضها للطعن , على ما يبدو خلال شجار بين عدد من الفتيان القاصرين على شارع توفيق زياد في مدينة الناصرة ظهر اليوم الاثنين .


وافيد ان المصابين وصلا الى المستشفى الانجليزي في الناصرة وهو يعانيان من اصابات جراء الطعن , وان احدهما وصفت اصابته بالخطيرة .

الشرطة ومع تلقيها بلاغا عن الحادث وصلت الى المكان وباشرت التحقيق في ملابساته .




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