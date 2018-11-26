أكثر, من, 1900, حالة, اصابة, بوباء, الحصبة, في, البلاد,

اجتمعت اليوم الاثنين لجنة مراقبة الدولة في الكنيست برئاسة شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) بشأن اصابة أكثر من 1900 مواطن اسرائيلي بوباء الحصبة، وذلك بحضور نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان.

افتتح الجلسة نائب الوزير ليتسمان وقال: "وصلنا وباء الحصبة من خارج البلاد، وقسم من الوسط اليهودي المتدين والوسط العربي لم يتلقوا التطعيم ضد هذا الوباء، في الوسط اليهودي وبمساعدة رجال الدين، قمنا بإيصال أهمية التطعيم للجمهور. انا مؤيد لقانون إلزام التطعيم (صودق عليه بالقراءة الأولى بغالبية 115 عضو)، وعند احضار القانون للجنة المختصة به سنقوم بتقديم التوصيات من الوزارة وتمريره. أتوجه للقياديين في الوسط العربي بزيادة التوعية بين المواطنين. نحن في وزارة الصحة على استعداد لأرسال العيادة المتنقلة لتطعيم المعنيين في أي مكان واي قرية."وبدورها اكدت يحيموفيتش أهمية التطعيم ومعاقبة الأطباء الممتنعين من المشاركة والتوصية بأهمية تلقي التطعيم ضد وباء الحصبة.