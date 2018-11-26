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بيلا حديد تلتقي بنات عمها الفلسطينيات في دبي



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توجَّهت ​بيلا حديد​ إلى مدينة دبي لدعم حبيبها المغني الكندي “ذا ويكند” خلال حفله الغنائي الذي عُقد في مدينة أبو ظبي ليلة الجمعة الماضية، وهناك أُعيد لم شملها بعائلتها العربية الذين رافقوها إلى الحفل، حيث استطاعوا الحصول على امتياز كبير نظرًا لقرابتهم بها، فقد توجهوا إلى الأماكن الخاصة بكبار الشخصيات.



 ونشرت بيلا شقيقة ​جيجي حديد​ الصغرى، عدّة صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها بعائلتها الصغيرة، وكتبت: “حقًا ليلة مميزة..تمكنت من رؤية ابنة عمي “ريما” وابنة عمتي سلمى وآية أثناء تواجدي في دبي، كما توجهوا إلى أبو ظبي لحضور العرض الغنائي.”


واختارت “بيلا”، البالغة من العمر 22 عامًا، ارتداء كروب توب على شكل طبعات جلد أفعى نسَّقته ببنطال جينز أسود ذو خصر عالٍ، كما سرَّحت شعرها على شكل كعكة مرفوعة.




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