روسية, تحطم, رقما, قياسيا, كصاحبة, اطول, اظافر,

بدأت إيلينا شيلنكوفا (35 عامًا)، تربي أظافرها قبل 4 سنوات حتى بات طولها الآن 12 سم، وذلك بعد أن راهنتها صديقة بأنها لا تستطيع القيام بذلك.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، تمنع هذه الأظافر الطويلة “ايلينا” من السباحة في البحر أو لعب التنس أو ارتداء القفازات على الرغم من درجات الحرارة المتدنية في روسيا.وقالت إيلينا: “بلغت أظافري الآن أكبر طولًا لها على الإطلاق، بعد تربيتها لمدة 4 سنوات و3 أشهر”.وأضافت: “اضطررت إلى تقديم بعض التضحيات من أجل الحفاظ على طول أظافري، ويجب أن أفكر مسبقًا في كل أفعالي وحركاتي لتجنب كسرها، ولكنني أحبها”.وأوضحت أنه فيما يتعلق بردود أفعال الناس في الشارع، هناك العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية، وخاصة من الرجال.