العثور, على, جثة, قرب, الجش, والشرطة, تفحص, فيما, اذا, كان, الحديث, يدور, عن, الفتاة, يارا, ايوب, (16عاما),

اعلنت الشرطة قبل قليل عن العثور على جثة في منطثة قريبة من قرية الجش ظهر اليوم الاثنين.

واشارت الشرطة انها تفحص فيما اذا كان الحديث يدور عن الفتاة يارا ايوب (16عاما) التي فقدت اثارها قبل ٣ ايام...