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فيديو وصور - مسيرة طلابية في كفرمندا تدعو لانهاء مظاهر العنف وتنادي للمحبة والأخوة بين ابناء البلد الواحد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بمبادرة دائرة المعارف في مجلس محلي كفرمندا المحلي خرج المئات من طلاب البلدة من جيل الروضة حتى الثانوية بمسيرة منددة بالعنف وتدعو للتسامح ظهر اليوم الاثنين في اعقاب ما شهدته القرية من احداث عنف وشجارات مستمرة اثر نتائج انتخابات السلطة المحلية في القرية .



 ورفع المشاركون بالمسيرة التي انتهت بساحة العين شعارات تدعو لانهاء مظاهر العنف وتنادي للمحبة والأخوة بين ابناء البلد الواحد.




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