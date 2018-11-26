موظفو, واعضاء, بلدية, عرابة, يتظاهرون, ضد, العنف, واستنكارا, لجريمة, قتل, زيد, عاصلة, طعنا,

شارك عدد من موظفي واعضاء بلدية عرابة ظهر اليوم الاثنين في وقفة احتجاجيه ورفع شعارات ضد العنف استنكارا لجريمة قتل زميلهم الشاب المرحوم زيد عاصلة طعنا في محطة وقود يوم الجمعة .

وخلال المظاهرة رفعت الشعارات المنددة بالعنف والمطالبة بفرض الامن والامان والتعامل مع الغير على اساس المحبة والتسامح .وكانت مدينة عرابة شيعت ليلة امس الاحد جثمان فقيدها الشاب زيد عاصلة , متزوج واب ل 4 اطفال , وسط مشاركة واسعة من الاهالي .