إصابة, المنفذ-, دهس, 3, جنود, عند, مفترق, عصيون, قرب, بيت, لحم,

أطلق جنود ، اليوم الاثنين، النار على سائق فلسطيني، بشبهة تنفيذه عملية دهس عند مفترق غوش عصيون جنوب بيت لحم، أدت إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إنه تم تلقي بلاغ حول عملية دهس بالقرب من مفترق غوش عصيون، واعدا بنشر المزيد من التفاصيل لاحقا.وأفاد ناطق باسم نجمة داوود الحمراء، أن قسم الإسعاف تلقى بلاغا عند الساعة 12:16 بعد ظهر اليوم، يفيد بوجود 3 أشخاص مصابين جراء تعرضهم للدهس على شارع (60) بالقرب من مفترق غوش عصيون باتجاه مستوطنة "كرمي تسور"، وبحسب التقرير الأولي لطاقم الإسعاف في المكان تبين وجود ثلاثة مصابين بجروح طفيفة.