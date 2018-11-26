مصرع, 80, مواطنا, عربيا, بحوادث, الطرق, من, بداية, 2018,

لقي 80 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق من بداية العام 2018 ، حيث قُتِل أربعة منهم في الأسبوعين الأخيرين. ومن بداية سنة 2018 قُتِل 278 شخصا في حوادث طرق، ومنهم 25 قتيلا شهريا في المتوسط. وكذلك يتبين من المعطيات أن ثلث الأولاد الذين قُتِلوا في حوادث طرق من بداية السنة يكونون من المجتمع العربي: قُتِل 11 ولدا (14-0) من المجتمع العربي في حوادث طرق من بداية 2018، وبالإجمال قُتِل من بداية 2018 30 ولدا في حوادث على أنحاء البلاد.

معطيات الإصابات المركزية في المجتمع العربي من بداية السنة:· قُتِل 11 ولدا (14-0) من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق. حيث قُتِل واحد منهم في الأسبوعين الأخيرين.· قُتِل 23 فتى/شابا (24-15) من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق.· قُتِل خمسة مسنين (65+) من المجتمع العربي في حوادث طرق من بداية السنة.· قُتِل 18 ماشيا من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق.· قُتِل 33 سائقا من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق. حيث كان عشرة منهم سائقين فتيانا/شبابا (بأعمار لا تتعدى 24 عاما).· كان 141 سائقا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة، حيث كان 38 منهم سائقين فتيانا/شبابا (بأعمار لا تتعدى 24 عاما).· قُتِل 12 راكبا للدراجات النارية من المجتمع العربي من بداية السنة.· قُتِل راكب دراجة هوائية واحد من المجتمع العربي من بداية السنة.