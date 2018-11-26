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فيديو - قتلى بسقوط مروحية عسكرية بحي سكني في إسطنبول
2018-11-26 12:18:49
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قتلى بسقوط مروحية عسكرية بحي سكني في إسطنبول
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