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فيديو - قتلى بسقوط مروحية عسكرية بحي سكني في إسطنبول



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فيديو - قتلى بسقوط مروحية عسكرية بحي سكني في إسطنبول




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