تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تجريد ملكة جمال اسكتلندا من اللقب بعد مخالفة "شرط التعري"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جرّد منظمو مسابقة جمال اسكتلندا للمتزوجات، حاملة اللقب ناتالي باوليك من لقبها بعد أن كانت قد حصلت عليه في سبتمبر الماضي.



وكان مدير المسابقة في المملكة المتحدة تلقى بريدا إلكترونيا مجهولا هدد بكشف "الماضي السيئ"، لناتالي البالغة من العمر 35 عاما.


وكانت ناتالي التي عملت عارضة أزياء في العشرينات من عمرها قد ظهرت نصف عارية في مجلات للرجال، بحسب ما ذكر موقع "Extra" البريطاني.


وزعمت نتالي، التي كان اسمها عندما كانت عارضة نتالي بايك، أنها لم تكن بحاجة إلى الكشف عن عملها السابق، غير أن ظهورها عارية يخالف شروط المسابقة التي ترفض أن يكون للمتسابقات أي صور عارية.


وقالت باوليك إن ماضيها كعارضة للأزياء ليس شيئًا تُخفيه وهي فخورة بما أنجزته.


وأضافت: "كنت على غلاف مجلة الرجال الأكثر مبيعًا في العالم وفزت في مسابقة عارضات الأزياء الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، وأنا أحب تلك المرأة".


ولاحقا، جرى منح اللقب لوصيفة نتالي، وتدعى آلانا ستوت، وزوجها ضابط سابق في القوات الخاصة، وهو صديق مقرب من الأمير هاري.




كلمات متعلقة

تجريد, ملكة, جمال, اسكتلندا, من, اللقب, بعد, مخالفة, "شرط, التعري",

تابعونــا

الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 2018-12-17 | 10:56:24

حصدت ملكة جمال الفلبين ​كاتريونا غراي​ (Catriona Gray) البالغة من العمر 24 عاما لقب ملكة...

فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار 2018-12-14 | 09:39:35

اعتذرت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سارة روز سامرز، بعد نشر مقطع فيديو...

كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة 2018-12-13 | 10:03:54

منح مجلس الأزياء البريطاني "The British Fashion Council"، لقب "موديل العام" لكايا جربر، ابنة...

ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc 2018-12-12 | 14:44:10

Sacara تطرح: ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc: - اقتصادي - منتج واحد يمنح نتيجة منتجيْن. -...

"لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان "لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان 2018-12-12 | 14:10:13

"لوريال" تفتتح صالون عناية وتجميل في مركز الأمراض السرطانية في مستشفى شيبا تل...

كم يستغرق قرار البت بالزواج ؟ كم يستغرق قرار البت بالزواج ؟ 2018-12-12 | 08:30:21

وجدت الأبحاث العلمية أنه عندما يتعلق الأمر بالبت في الزواج، فنحن نجعل عقولنا تعمل...

كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟ كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟ 2018-12-11 | 08:44:25

تزوجت ميغان ماركل من الأمير هاري في مايو الماضي، وأصبحت واحدة من أفراد أشهر...

الجيوب الأنفية تسبب الهالات السوداء تحت العين فى فصل الشتاء الجيوب الأنفية تسبب الهالات السوداء تحت العين فى فصل الشتاء 2018-12-11 | 08:38:56

قالت الدكتورة وفاء عفيفى استشارى الأمراض الجلدية بطب الأزهر، إن دخول فصل الشتاء...

عارضة أزياء تايوانية تنال شهرة بسب صورة !! عارضة أزياء تايوانية تنال شهرة بسب صورة !! 2018-12-10 | 11:55:22

نالت صورة عارضة أزياء في تايوان وهي تساعد أمها في بيع الأسماك الطازجة في أحد...

118 فتاة تنافسن على لقب ملكة جمال العالم والفائزة مكسيكية! 118 فتاة تنافسن على لقب ملكة جمال العالم والفائزة مكسيكية! 2018-12-10 | 10:23:07

فازت فانيسا بونسي دي ليون من المكسيك بتاج "ملكة جمال العالم 2018"، فيما دخلت الروسية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة اكاديمي كيدز الناصرة طلاب مشاركة واسعة المخلص المدرسة راهبات اشرف قرطام بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل حفل موسيقي تكريما للفنان النجم العراقي القيصر كاظم الساهرإطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلسعامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور راهبة محلية جديدة دير الكرمل مدينة حيفا وديع ابو نصار حوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادمصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة اندلاع حريق ساونا فندق بحر الميت اخلاء نزلاء مقيمين هود الشرطة اطفاء مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون شاهدوا تساقط خفيف ثلوج القدس رام الله بدء امطر يذوبرئيس بلدية اللد يائير رفيفو مأذن صلاة صوت الأذان المس بالدين الاسلامي اصابة بالغة عامل سقط حادث عمل ورشة بناء ارتفاع عن كفار سابا نداء حمدان نشأت ملحم صورة الله يرحمك فيسبوك مجد الكروم فيسبوك رامي ليفي فصل اقالة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com