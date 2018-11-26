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قتلى بسقوط مروحية عسكرية بحي سكني في إسطنبول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحطمت مروحية تركية عسكرية في حي سكني بإسطنبول، الاثنين، مما أسفر عن مقتل 4 جنود أتراك وإصابة خامس.



وأفادت وسائل إعلام تركية أن المروحية تحطمت في أحد شوارع ضاحية "سنجقتبه" في الجزء الشرقي من إسطنبول، مشيرة إلى أنها سقطت بين البنايات السكنية.


وتوجهت سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المنطقة لمعاينة الحادث، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية الناطقة بالإنجليزية.


وذكرت الصحيفة أن المروحية من طراز "يو إتش-1 إركويس"، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بمهمة تدريبية.


ونقلت عن مصادر أن الطائرة سقطت وتحطمت بعدما اصطدمت بسقف بناية، في حين ذكرت مصادر أخرى أن الطائرة تحطمت جراء خلل فني أثناء محاولتها الهبوط.


من جهته، صرح عمدة اسطنبول علي يرليكايا قائلا "إن طائرة مروحية عسكرية تحطمت في حي سمنديرا أثناء جولة تدريبية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة خامس"


وأشارت إلى أن الطائرة سقطت في ذلك الحي تحديدا نظرا لوجود قاعدة عسكرية فيه.




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