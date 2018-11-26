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سعد الصغير ينشر الصور الأولى لحفل خطوبة ابنه “توتي”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك الفنان سعد الصغير محبيه على انستقرام بسعادته باحتفاله بخطوبة ابنه الأكبر محمد الشهير بـ “توتي”، لينشر الصور الأولى من الحفل، مع كتابته لكلمات رقيقة لابنه وعروسه.



ونشر سعد الصغير صورة له مع ابنه وعروسه وعلق عليها قائلاً: “ألف مبروك ياحبيبي ربنا يتمم حياتك علي الف خير يارب واشوفك احسن واحد في الدنيا يارب واشوف اولادك يارب اللهم امين وبعد عنك الشر يارب اللهم امين مبروك ابني توتي وعروستو القمر الي زي العسل ربنا يحرصكو يارب من العين”.

 وتفاعل محبو سعد الصغير مع صور خطوبة ابنه، لتنهال عليه التهاني في هذه المناسبة السعيدة، متمنين للعروسين حياة مقبلة مليئة بالفرح.




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