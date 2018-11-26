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اعتقال 3 مشتبهين من الطيبة بسرقة خزنة فيها اكثر من نصف مليون شيقل من بيت في منطقة الشارون



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في منطثة المركز 3 اشخاص من سكان مدينة الطيبة بشبهة ضلوعهم في سرقة خزنة وبداخلها مبلغ نقدي يقدر بحوالي نصف مليون شيكل , من داخل بيت في  احدى البلدات في منطثة الشارون.



وافيد ان من بين المشتبهين الثلاثة شابة هي شقيقة احد المشتبهين .


وتم تقديم لائحة اتهام بحق المشتبهين الثلاثة .




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