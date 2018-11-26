اعتقال, 3, مشتبهين, من, الطيبة, بسرقة, خزنة, فيها, اكثر, من, نصف, مليون, شيقل, من, بيت, في, منطقة, الشارون,

اعتقلت الشرطة في منطثة المركز 3 اشخاص من سكان مدينة الطيبة بشبهة ضلوعهم في سرقة خزنة وبداخلها مبلغ نقدي يقدر بحوالي نصف مليون شيكل , من داخل بيت في احدى البلدات في منطثة الشارون.

وافيد ان من بين المشتبهين الثلاثة شابة هي شقيقة احد المشتبهين .وتم تقديم لائحة اتهام بحق المشتبهين الثلاثة .