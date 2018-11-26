جورج, وسوف, يطلق, أغنية, جديدة.., فيديو,

أطلق سلطان الطرب جورج وسوف عبر تطبيق أنغامى أغنية “ملكة جمال الروح” وهى من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافى، وهى من إخراج جاد شويرى.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: ملكة جمال الروح والعين والقلب تيجى السنين وتروح وإنتى اللى جوة القلب وأنا لو أعيش عمرى وحياتى من تانى فى كل لحظة أقول إنتى اللى ملكانى.وكان النجم السوري جورج وسوف، أحيا مؤخرا حفل غنائى كبير بأحد المسارح بمدخل مدينة الشروق على طريق القاهرة الإسماعيلية، وقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة منها “طبيب جراح”، “عادى يا دنيا”، “بيسألونى عليك”، وغيرها من الأغانى.ومن جانب أخر يسجل جورج أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان “أمال أنا فين”، التى من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة وقناته بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.كما يستعد الفنان السوري جورج وسوف، لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، ويضم عدد من الأغاني المميزة ليكون عودة قوية له بعد غياب تسع سنوات.وكشف النجم السوري عن أنه يستعد لتقديم سيرته الذاتية في عمل فني، وأنه يواصل حاليًا كتابة قصة حياته وذكرياته مع الفن، لكنه لا يعرف بعد من هو الفنان القادر على تجسيدها في عملاً فنيًا على الشاشة.