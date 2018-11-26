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أبو ظبي مرشحة لاستضافة اللقاء الحاسم للسوبر كلاسيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتواصل التطورات المتلاحقة، حول إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي يجمع بين قطبي الأرجنتين بوكا جونيورز وريفر بليت، بعد أن تقرر تأجيله اليوم.



وبين مراسل قناة أبو ظبي الرياضية من الأرجنتين، أن عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي مرشحة بقوة، لاستضافة مباراة الإياب، بعد أن تقرر تأجيلها قبل ساعات من موعدها المقرر الليلة الأحد.


وأضاف خلال حديثه لاستوديو البث الخاص بالقناة الناقلة للمباراة، أن ما يرفع من حظوظ أبو ظبي في استضافة النهائي، أنها ستنظم بطولة كأس العالم للأندية الشهر القادم، وهي مؤهلة لاستضافة مباراة بهذه الأهمية.


وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم أمس السبت، لكن تعرض حافلة بوكا جونييورز لهجوم من قبل جمهور أصحاب الأرض ريفر بليت وإصابة عدد من لاعبي الفريق، اضطر اتحاد أمريكا الجنوبية المنظم للبطولة، إلى تأجيلها لليوم الأحد، قبل أن يصدر قرار آخر بتأجيلها لموعد لاحق.


وستقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12-22 ديسمبر - كانون الأول القادم، على ملعبي الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج، وستاد هزاع في مدينة العين




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