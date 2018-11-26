اختيار, د.راشد, ابو, صالح, من, مجدل, شمس, نائبا, لرئيس, اللجنة, الدوليّة, لجرّاحي, الأوعيّة, الدّمويّة, الشّباب,

تم مؤخرا اختيار د. راشد غازي ابو صالح (مواليد 1981) من بلدة مجدل شمس , وهو طبيب ذو خبرة في في قسم جراحة وزرع الأوعية الدموية في مستشفى رمبام في حيفا والذي يرأسه د. طوني كرام , تم اختياره كممثل للبلاد واسيا في اللجنة الدوليّة لجرّاحي الأوعيّة الدّمويّة الشّباب , في الرّابطة الدوليّة لأمراض الأوعيّة الدّمويّة .





الصورتان ل د.راشد ابو صالح





تصوير : פיוטר פליטר; יח"צ.

يشار الى ان اللجنة تجمع خبراء شباب من جميع أنحاء العالم في مجال علم وطب الأوعية الدموية.اللجنة المذكوره اعلاه تعمل تحت اطار الرابطة الدولية للأوعية الدموية وفيها 450 عضوامن الاطباء الشباب .وتم ايضا اختيار الطبيب رائد ابو صالح ليكون نائب رئيس اللجنة للسنوات الثلاث المقبلة.