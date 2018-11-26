من, جديد.., واتساب, يسعى, لمنافسة, سناب, شات,

تشير الأنباء إلى أن تطبيق واتساب يستعد لتقديم ميزة جديدة مستنسخة من سناب شات، وهي الرسائل المؤقتة، حيث استنسخ التطبيق سابقاً ميزة القصص من سناب شات Stories وقدمها باسم الحالة WhatsApp Status، والتي لديها الآن 450 مليون مستخدم نشط مقارنة بعدد 188 مليونا لميزة سناب شات، وذلك على الرغم من أن ميزة الحالة ضمن واتساب تفتقد إلى العديد من الميزات التي توفرها قصص سناب شات مثل أقنعة الواقع المعززة أو الصور المتحركة GIF أو الصور الرمزية الشخصية Bitmoji.

وتفوق تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك بشكل كبير في دول العالم النامي، حيث لم يثبت سناب شات نجاحاً كبيراً هناك، كما فقد عدداً كبيراً من مستخدميه النشطين يومياً في الربع الثاني والربع الثالث من عام 2018.ويستمر واتساب في إضافة الميزات الجيدة للحفاظ على صدارة سوق تطبيقات التراسل الفوري بعد أن قدمت العديد من تطبيقات التراسل الاجتماعي ميزات جديدة في الأشهر الأخيرة مع تحسين الميزات القديمة في محاولة منها للبقاء في دائرة الضوء وجذب انتباه المستخدمين في ظل المنافسة الشرسة في هذا المجال.ويبدو أن الناس يشعرون بالحرية عند اختفاء الأحاديث بشكل تلقائي بعد مرور فترة زمنية محددة، ويصبحون أكثر قدرة على التعبير، خصوصاً بالنسبة للمراهقين الذين ابتعدوا عمداً عن منصة فيسبوك لأن كل شيء محفوظ في الملف الشخصي والجدول الزمني ويمكن رؤيته في أي وقت. وقد ساعد تبني سناب شات لفكرة أنه لا داعي للقلق بشأن الأشياء القديمة في جعله مرغوباً من قبل الجيل الأصغر سناً من المستخدمين.كذلك يتيح تطبيق واتساب في الوقت الحالي للمستخدمين إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، مع وجود خيار "إلغاء الإرسال"، لكن هذا الخيار يعمل فقط لمدة ساعة بعد إرسال الرسالة، وهو بعيد كل البعد عن ميزة الرسائل المؤقتة التي يوفرها سناب شات، حيث تختفي الرسائل التي تم رؤيتها بمجرد إغلاق نافذة الدردشة إلا إذا قام المستخدم بالنقر عليها بشكل مقصود لحفظها.وكان تطبيق إنستغرام، المملوك لشركة فيسبوك أيضاً، قد توصل إلى حل وسط، حيث يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو الدائمة والمؤقتة، وتكون الرسائل النصية دائمة بشكل افتراضي،لكن يمكن إلغاء تلك الرسائل، حتى القديمة منها، مما وفر للمستخدمين مرونة كبيرة أثناء الدردشة في ظل وجود الصور المؤقتة. وشهدت خدمة Instagram Direct طفرة في النمو إلى أكثر من 375 مليون مستخدم شهرياً عندما أضافت الرسائل المؤقتة.كما ينبغي أن يكون تطبيق واتساب قادراً على توفير هذه الميزة بسهولة، وذلك من خلال إضافة خيار المؤقت الزمني عندما يرسل شخص ما ملف وسائط، حيث تختفي الصورة أو مقطع الفيديو بعد مدة زمنية محددة، إلى جانب السماح للأشخاص بإضافة مؤقت زمني لرسائل نصية محددة يرسلونها.وكانت إحدى المذكرات المسربة قد أوضحت أن الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، ايفان شبيغل Evan Spiegel، ينظر إلى الأحاديث مع الأصدقاء المقربين باعتبارها المحور الأساسي لتطبيقه الذي أعاقته عملية إعادة التصميم الكارثية لهذا العام.ويشير شبيغل إلى سناب شات باعتباره أسرع طريقة للتواصل، وقد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة للصور لكن ليس بالضرورة للنصوص، إذ إن النصوص المؤقتة قد تتسبب في تدمير المحادثات.