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صور .. بيت لحم تستعد للاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد السبت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحتفل مدينة بيت لحم، يوم السبت المقبل ، بإضاءة شجرة عيد الميلاد، إيذانا بالبدء باحتفالات أعياد الميلاد المجيدة.


وقد بدأت البلدية بتزيين شجرة الميلاد بالتعاون مع لجنة الاحتفالات في المدينة .

ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من العمل بتزيين شجر الميلاد المنصوبة وسط ساحة المهد في ساعة متأخرة من يوم الجمعة ، من أجل الاحتفال بإضاءتها السبت

(تصوير: احمد مزهر/وفا)




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