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السفر في القطار السريع بين القدس وتل أبيب مجانًا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قرر وزير المواصلات إسرائيل كاتس أنه ابتداء من اليوم سيكون السفر في القطار السريع الجديد بين القدس وتل ابيب بالمجان في كلا الاتجاهين خلال المرحلة التجريبية لتسيير رحلات القطار.


وافيد ان  هذا القرار يأتي على ضوء التقدم في مشروع القطار في مجمله.

 وتشمل الرحلات حاليا محطتي "نافون" في القدس قرب "بنياني هاؤوما" وتلك الموجودة في مطار اللد.




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