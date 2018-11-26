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فيديو - اعتقال 32 مقدسيا بشبهة التجند في الوحدات المسلحة الفلسطينية



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فيديو - اعتقال 32 مقدسيا بشبهة التجند في الوحدات المسلحة الفلسطينية




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