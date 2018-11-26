الخفر, الروسي, يقتاد, ثلاث, سفن, حربية, أوكرانية, إلى, القرم,

أعلن الأمن الفدرالي الروسي أن السفن الأوكرانية الثلاث التي احتجزها لانتهاكها الحدود البحرية قبالة جمهورية القرم الروسية أمس، تم اقتيادها إلى ميناء مدينة كيرتش شرقي القرم.

وأشار مسؤول في فرع الأمن الفدرالي الروسي في القرم، إلى أنه تم رفع دعوى جنائية وفقا لأحكام القانون الجنائي الروسي الذي يعاقب على اجتياز الحدود الروسية بصورة لا شرعية.وأضاف المسؤول أن ثلاثة عسكريين أوكرانيين أصيبوا بجروح طفيفة أثناء احتجاز السفن، وأن الجانب الروسي قدم لهم الإسعافات اللازمة وهم بحالة صحية جيدة.وكان الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق عن احتجاز السفن الحربية الأوكرانية الثلاث التي انتهكت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، بعد إطلاق النار عليها لإجبارها على التوقف.