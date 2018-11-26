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زلزال يوقع قتيلين في العراق ومئات المصابين في إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات محافظة كرمنشاه غربي إيران مساء الأحد مما أوقع مئات المصابين، ووصلت آثاره إلى العراق المجاور فقتل شخصان وأصيب أكثر من خمسين آخرين.



وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي ارتفاع عدد مصابي الزلزال إلى 600 بينهم 15 في حالة حرجة.


وسجلت الإصابات في سربل ذهاب ومدينة غيلان المجاورة.


وقال رئيس خدمات الطوارئ الطبية بيرهوسين كوليفاند إن معظم الإصابات كانت بسبب "ذعر الناس وفرارهم من منازلهم".




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