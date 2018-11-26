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المدير العام للوزارة شموئيل أبواب يلتقي مجموعة من معلّمي اللغة العربيّة



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التقى المدير العامّ شموئيل أبو اب مجموعة كبيرة من معلّمي اللغة العربيّة، ممثّلين عن كلّ الشرائح والفئات والألويّة والمراحل العمريّة، وذلك بهدف الاستماع للمصاعب والإشكاليّات التي تواجه المعلّمين، معتبرًا التمكّن من لغة الأمّ هو المفتاح للتمكّن والنجاح في بقيّة المواضيع.



وقد استمع وتجاوب مع المعلّمين بجلسةٍ اتّسمت بالمهنيّة الفائقة، شاركه الجلسة د. ميري شليسل رئيسة السكرتاريا التربويّة، موشيه زعفراني مدير قسم اللّغات، د. راوية بربارة مفتّشة مركّزة اللغة العربيّة، جاكلين عبد الكريم مفتّشة اللغة العربيّة في الجنوب، نور خطيب حاملة ملفّ اللّغة العربيّة في لواء القدس.


وقد طرح المدير العام للوزارة رؤيته التّربويّة أمام الحضور شارحا أهميّة أكتساب ومعرفة اللغة العربيّة عند الطالب العربي .




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